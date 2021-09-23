  2. محليات
  3. أخبار محلية

الزرازير: اعتقال 3 أشخاص يُشتبه بتورّطهم بمقتل الشاب غريفات

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 18:21

الزرازير: اعتقال 3 أشخاص يُشتبه بتورّطهم بمقتل الشاب غريفات
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت الشرطة، اليوم الخميس، 3 شبّان يُشتبه بتورّطهم في جريمة قتل الشاب فادي غريفات في بلدة الزرازير.

وكان غريفات قد تعرض لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة في الزرازير الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته اليوم: "بعد مقتل الشاب فادي غريفات من الزرازير قبل أيّام، باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة (الجريمة)، إذ لاذ المشتبهون بالفرار بعد الجريمة، واليوم تمّ اعتقال ثلاثة مشتبهين".

ضحية جريمة القتل، غريفات

وذكر البيان أن أعمار المشتبه بهم، تبلغ 21 و26 و50 عامًا، لافتا إلى أنهم "جميعًا من سكان الزرازير".

وحول تفاصيل القبض عليهم، قال البيان إنه "خلال بحث قامت به وحدة ’اليمار’ تمّ العثور عليهم داخل سيارة في مركز البلاد".

وأوضح البيان أن المشتبه بهم "سيمثلون الثلاثة في المحكمة (دون تحديد موعد لذلك) للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق".

بودكاست عرب 48

#الزرازير
#جرائم القتل
#اعتقال مشتبه بهم

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن ريمون ومطالَبة بإدخال طبيب لفحصه
نقل الشيخ رائد صلاح إلى عيادة سجن ريمون ومطالَبة بإدخال طبيب لفحصه

2021-09-23

اللد: الإفراج عن محمد مصري أحد مُعتقلي الهبّة
اللد: الإفراج عن محمد مصري أحد مُعتقلي الهبّة

2021-09-23

كورونا المجتمع العربي: "أن نعيش مع العدوى دون تجاهلها"
كورونا المجتمع العربي: "أن نعيش مع العدوى دون تجاهلها"

2021-09-23

الأكثر قراءة

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

2021-09-22
تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

2021-09-22
محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

2021-09-22
تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

2021-09-22
معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

2021-09-22