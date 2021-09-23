الزرازير: اعتقال 3 أشخاص يُشتبه بتورّطهم بمقتل الشاب غريفات

اعتقلت الشرطة، اليوم الخميس، 3 شبّان يُشتبه بتورّطهم في جريمة قتل الشاب فادي غريفات في بلدة الزرازير.

وكان غريفات قد تعرض لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة في الزرازير الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته اليوم: "بعد مقتل الشاب فادي غريفات من الزرازير قبل أيّام، باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة (الجريمة)، إذ لاذ المشتبهون بالفرار بعد الجريمة، واليوم تمّ اعتقال ثلاثة مشتبهين".

ضحية جريمة القتل، غريفات

وذكر البيان أن أعمار المشتبه بهم، تبلغ 21 و26 و50 عامًا، لافتا إلى أنهم "جميعًا من سكان الزرازير".

وحول تفاصيل القبض عليهم، قال البيان إنه "خلال بحث قامت به وحدة ’اليمار’ تمّ العثور عليهم داخل سيارة في مركز البلاد".

وأوضح البيان أن المشتبه بهم "سيمثلون الثلاثة في المحكمة (دون تحديد موعد لذلك) للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق".