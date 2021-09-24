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الطيرة: التجمّع ينعى الكاتب والمربّي تميم منصور

تاريخ النشر: 24/09/2021 - 21:14

الطيرة: التجمّع ينعى الكاتب والمربّي تميم منصور
الأستاذ الراحل، منصور
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شُيّع الجمعة، في مدينة الطيرة، جثمان الكاتب والمربي تميم محمود منصور (82 عاما)، فيما أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي- فرع الطيرة، بيانا نعى فيه رحيل قامة وطنية شامخة.

وأُصيب الراحل عصر اليوم بنوبة قلبية، خلال زيارة عائلية في مدينة باقة الغربية، وأقر الأطباء وفاته في مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة.

وخرّج الراحل آلاف الطلاب خلال مسيرته التربوية، وخلال تدريسه التاريخ طيلة عقود في الطيرة وخارجها.

وكان من المؤسسين للحركة التقدمية مطلع الثمانينيات، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي، أواسط التسعينيات، كما شغل عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، لسنوات متواصلة.

وقال التجمّع- فرع الطيرة في بيانه: "بقلوبٍ يعتصرها الألم والحسرة، ينعى التجمع الوطني الديمقراطي فرع الطيرة رحيل المُربي الفاضل، القامة الوطنية الشامخة والراسخة في مواقفها وثباتها، ابن الطيرة ومُربي أجيالها المُخضرم المغفور له تميم منصور ’أبا سائد’".

وأضاف البيان: "رحل الأستاذ تميم لتبقى ذكراه بيننا من خلال تاريخه المُشرف، ودوره المتميز في توثيق وإنعاش الذاكرة لمرحلة مهمة كانت من أهم المراحل التي مرت على شعبنا الفلسطيني".

وقد صدرت للراحل، سبعة كتب، وعشرات الدراسات التاريخية، بالإضافة إلى انتظامه في كتابة المقال الأسبوعيّ.

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#التجمع الوطني الديمقراطي
#تميم محمود منصور

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