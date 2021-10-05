كفر قاسم: اعتقالات قبيل الجولة الاستفزازية للمستوطنين

نفذت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات استهدفت أفراد شركة الحراسة المحلية في كفر قاسم، وذلك قبيل الجولة الاستفزازية المقررة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم أمام مركز الشرطة في المدينة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات معززة من الشرطة داهمت كفر قاسم واعتقلت 6 أشخاص، على الأقل، وهم يتبعون لشركة الحراسة المحلية في المدينة؛ في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية بعد.

وقال شخص مقرب من شركة الحراسة لـ"عرب 48" إنه "يستبعد أن تكون الخلفية الزيارة الاستفزازية للمستوطنين إلى المدينة، فيما يبدو أنها في أعقاب حادثة الاشتباك مع عناصر الشرطة الأسبوع الماضي".

ومما يذكر أن عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيزور كفر قاسم، اليوم الساعة 14:00 بعد الظهر، دعما لأفراد الشرطة الذين أدعوا أنه تم الاعتداء عليهم بكفر قاسم من قبل أفراد في شركة الحراسة المحلية.