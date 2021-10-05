كفر قاسم: اعتقالات قبيل الجولة الاستفزازية للمستوطنين

نفذت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات استهدفت أفراد شركة الحراسة المحلية في كفر قاسم، وذلك قبيل الجولة الاستفزازية المقررة للمستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم أمام مركز الشرطة في المدينة.
وجاء في التفاصيل، أن قوات معززة من الشرطة داهمت كفر قاسم واعتقلت 6 أشخاص، على الأقل، وهم يتبعون لشركة الحراسة المحلية في المدينة؛ في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية بعد.
وقال شخص مقرب من شركة الحراسة لـ"عرب 48" إنه "يستبعد أن تكون الخلفية الزيارة الاستفزازية للمستوطنين إلى المدينة، فيما يبدو أنها في أعقاب حادثة الاشتباك مع عناصر الشرطة الأسبوع الماضي".
ومما يذكر أن عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيزور كفر قاسم، اليوم الساعة 14:00 بعد الظهر، دعما لأفراد الشرطة الذين أدعوا أنه تم الاعتداء عليهم بكفر قاسم من قبل أفراد في شركة الحراسة المحلية.
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وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، الأحد، اعتقال 3 شبان من كفر قاسم وكفر برا بشبهة الاعتداء على عناصر شرطة في كفر قاسم ليل الخميس- الجمعة الماضية، وذلك لمدة 5 أيام.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح شابين اعتقلا كذلك بشبهة الاعتداء على عناصرها، بعدما تبين عدم وجود صلة لهما بالحادث.
وتنسب الشرطة للشبان شبهات "الاعتداء على شرطي خلال عملية اعتقال، الاعتداء على شرطي لمنعه من تنفيذ اعتقال، التعرض لشرطي أثناء ظروف مشددة والاعتداء على شرطي أثناء الخدمة".
وقالت مصادر محلية إن "أفراد من الحراسة اقتادوا شخصا يشتبه بتورطه بجريمة سرقة وأرادوا التحقيق معه إلا أن أفراد الشرطة أصروا على اقتحام المبنى".
وأوضحت المصادر أن "المواجهة تطورت بعد أن قام أفراد من شركة الحراسة بإدخال المشتبه به إلى مبنى تابع للبلدية، حيث تتواجد مكاتب الشركة أيضا، للتحقق من الشبهات، فيما أصرت الشرطة على الاقتحام واعتدت على أحد الحراس بصاعق كهربائي".
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