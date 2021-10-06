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عكا: وفاة شاب تأثرا بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 20:58

عكا: وفاة شاب تأثرا بفيروس كورونا
الفقيد محمد مغربي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فجعت مدينة عكا بوفاة الشاب محمد مغربي (40 عاما) تأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الشاب لم يتلق التطعيم ومكث في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا في الأيام الأخيرة، بعدما عانى من مضاعفات الإصابة بعدوى كورونا.

واضطر الطاقم الطبي في "رمبام" لإعلان وفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ووفقا للمعطيات الأخيرة للهيئة العربية للطوارئ، فإن عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع إلى 1223 وفاة مع تسجيل 24 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير، وسُجلت 188 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. كما بلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 125 حالة بينها 35 تحت التنفس الاصطناعي.

بودكاست عرب 48

#عكا
#كورونا
#فيروس كورونا
#محمد مغربي

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