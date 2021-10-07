إصابة خطيرة في حادث دراجة نارية بكفر ياسيف

أصيب شاب، في العشرينيات من العمر، بجروح خطيرة في الرأس إثر حادث دراجة نارية ذاتي وقع في قرية كفر ياسيف، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز "حيّان" الطبي أن " طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج الأولي لمصاب، في العشرينيات من عمره، بعد تعرضه لحادث دراجة نارية ذاتي في كفر ياسيف، مما أدى لإصابته بإصابة حادة بالرأس. وبعد تقديم العلاج الأولي تم نقله بحالة صعبة لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث، وباشرت التحقيق في الأسباب والملابسات، وجمع الأدلة والبينات.

هذا، ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 279 شخصا بينهم 82 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.