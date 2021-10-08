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طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 19:52

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي
من أمام ضريح الشهيد في طمرة (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

أحيت مدينة طمرة مساء، الجمعة، ذكرى الشهيد عدنان خلف مواسي بعد 31 عاما على مجزرة الأقصى واستشهاده في باحات المسجد، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية وبلدية طمرة ولجنة المتابعة العليا.

ورفع المشاركون في إحياء الذكرى الأعلام الفلسطينية، وتخلل البرنامج زيارة ضريح الشهيد في مقبرة المدينة ثم زيارة عائلته وإلقاء بعض الكلمات في ذكرى استشهاده.


واستشهد مواسي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1990 برصاص قوات الأمن الإسرائيلية دفاعا عن الأقصى حين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد آنذاك.

ومما يذكر أن 21 شهيدا ارتقوا في مجزرة الأقصى، فيما جرح أكثر من 150 واعتقل نحو 270 فلسطينيا دفاعا عنه حينما تصدوا لاقتحامات المستوطنين آنذاك.

بودكاست عرب 48

#طمرة
#عدنان خلف مواسي
#شهيد
#مجزرة الأقصى
#القدس

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

طمرة: إحياء الذكرى الـ31 للشهيد عدنان خلف مواسي

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