وفاة والدة الشهيد رامز بشناق

توفيت والدة شهيد هبة القدس والأقصى رامز بشناق، الحاجة حليمة مصطفى بشناق (أم راجي) حرم الحاج عباس حمد بشناق، من قرية كفر مندا.

وشيع عدد من الأهالي جثمان الفقيدة من بيتها إلى مثواه الأخير في المقبرة الشمالية، الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة.

وسادت أجواء من الحزن والأسى بين أقارب المرحومة ومعارف العائلة إثر وفاتها.

وأعلنت عائلة بشناق عن أن بيت العزاء في بيت العائلة، أول البلد.

يذكر أن والدة الشهيد بشناق، كانت قد أعربت أكثر من مرة عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي، وانتقدته بشدة مرات عدة، وقالت إن "العدالة لم تأخذ مجراها، وقتلة ابني رامز والشهداء من أفراد الشرطة يتحركون بحرية مطلقة دون عقاب. سأناضل في هذه القضية حتى انتزاع حق ابني، وإن لم أنتزعه فإن الله تعالى سيأخذ حقنا في الآخرة من المجرمين".