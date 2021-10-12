  2. محليات
  3. أخبار محلية

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 07:34

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس
من مكان الحادث قرب القدس، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب أربعة أشخاص في حادث طرق وقع بالقرب من مدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة في شارع 45 بين "عوفر" و"عطروت" بالقرب من مدينة القدس عن أربع إصابات بينها حرجة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" و"إيحود هتسلاه" العلاجات الأولية لشخص (50 عاما) وصفت حالته بأنها حرجة ويعاني إصابات عدة في مختلف أنحاء جسده، ولشخص (34 عاما) حالته متوسطة ويعاني إصابات في البطن والصدر، ولمصابين إثنين بجروح طفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفيي "هداسا عين كارم" وشعريه تسيدك" في القدس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إذ تبين وفقا للمعلومات المتوفرة أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تتضح بعد.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 285 شخصا بينهم 83 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

بودكاست عرب 48

#القدس
#سيارات
#حوادث الطرق

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محامو الدفاع: نعلن عن تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد صلاح في السجون الاسرائيلية
محامو الدفاع: نعلن عن تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ رائد صلاح في السجون الاسرائيلية

2021-10-12

14 مصابا بكورونا في مستشفى صفد
14 مصابا بكورونا في مستشفى صفد

2021-10-12

حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية
حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

2021-10-12

الأكثر قراءة

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2021-10-11
صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

2021-10-11
السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

2021-10-11
خطة لمضاعفة الاستيطان بالجولان.. تسويق 99 وحدة سكنية بـ

خطة لمضاعفة الاستيطان بالجولان.. تسويق 99 وحدة سكنية بـ"مستوطنة ترامب"

2021-10-11
قلق إسرائيلي من تغيرات بالمنطقة وبضمنها تقارب أردني – سوري

قلق إسرائيلي من تغيرات بالمنطقة وبضمنها تقارب أردني – سوري

2021-10-11