أربع إصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب القدس

أصيب أربعة أشخاص في حادث طرق وقع بالقرب من مدينة القدس، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق وقع بين سيارة خصوصية وشاحنة في شارع 45 بين "عوفر" و"عطروت" بالقرب من مدينة القدس عن أربع إصابات بينها حرجة.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" و"إيحود هتسلاه" العلاجات الأولية لشخص (50 عاما) وصفت حالته بأنها حرجة ويعاني إصابات عدة في مختلف أنحاء جسده، ولشخص (34 عاما) حالته متوسطة ويعاني إصابات في البطن والصدر، ولمصابين إثنين بجروح طفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفيي "هداسا عين كارم" وشعريه تسيدك" في القدس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إذ تبين وفقا للمعلومات المتوفرة أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تتضح بعد.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 285 شخصا بينهم 83 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.