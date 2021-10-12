14 مصابا بكورونا في مستشفى صفد

لا يزال 14 مصابا بعدوى كورونا يتلقون العلاج في مستشفى "زيف بمدينة صفد، لغاية صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت الناطقة بلسان المستشفى في صفد أنه "استمر تراجع أعداد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفى".

وأكدت أنه "انخفض عدد مصابي كورونا في المستشفى من 16 مصابا، يوم أمس، إلى 14 مصابا، وأن خمسة من المرضى حالتهم حرجة، و خمسة آخرين حالتهم خطيرة وأربعة حالتهم متوسطة".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، تسجيل 17 وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ساعات صباح أمس، إذ ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 7,937. وبينت المعطيات تشخيص 1,224 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة قبل الماضية، في حين شُخصت 1,467 إصابة بالفيروس، الأحد، إثر إجراء 79,153 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، وانخفضت بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.87%. ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 622 مريضا بكورونا. وانخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 435، لتسجل أدنى حصيلة إصابات خطيرة منذ 11 آب/ أغسطس الماضي. ووفقا للمعطيات تخضع 189 حالة لتنفس اصطناعي، ووُصِفت 220 حالة بـ"الحرجة"، و68 إصابة حالتها "متوسطة"، و119 بحالة "طفيفة".