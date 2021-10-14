انفجار عبوة ناسفة في عسفيا

انفجرت عبوة ناسفة وضعها جناة مجهولين تحت سيارة خصوصية ما أسفر عن أضرار بالسيارة وتحطيم زجاج نوافذ منازل محاذية لها بقرية عسفيا، صباح اليوم الخميس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة في أعقاب تلقيها بلاغا عن الحاصل، دون الإبلاغ عن مشتبهين وخلفية الجريمة.

ووفقا للشرطة فإنها قامت بأعمال تمشيط وتفتيش عن الجناة الذين وثقتهم كاميرة مراقبة في أثناء وضع العبوة الناسفة أسفل السيارة.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.