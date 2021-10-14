تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا للمرة الرابعة

مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا للمرة الرابعة، اليوم الخميس.

وقضت المحكمة بتمديد اعتقال المقاول نسيم الصح (44 عاما) من مدينة عرابة البطوف، لأربعة أيام، بشبهة دهس شرطي ومتطوع في جهاز الشرطة عمدا خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في مدينة نهريا، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2021، ما أسفر عن مصرع الشرطي حسام زغير (32 عاما) وإصابة الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) من قرية يركا، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ونفى المشتبه به بواسطة المحاميين الموكلين بالدفاع عنه، تامي أولمان وطارق نعامنة، أنه دهس الشرطيين عمدا.

ونسبت الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل للمشتبه به "الإماتة بعدم الاكتراث (القتل العَمْد)، ومحاولة القتل، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس، وتشويش إجراءات المحكمة".

ووفقا للاشتباه، فإن الشرطيين وصلا إلى ورشة بناء بحثا عن عمال يمكثون "دون تصاريح إقامة في البلاد"، وفي أعقاب ذلك تعرضا للدهس من قبل سيارة لاذت بالفرار من المكان؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وذُكر أن الشرطيين وصلا إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول انزعاج المواطنين من أعمال في البنية التحتية، على إثره نشب جدال بينهما ومدير العمل أعقبه قيام الأخير بدهسهما؛ حسب الاشتباه، الأمر الذي نفاه المشتبه به.