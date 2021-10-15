إضراب احتجاجي لساعتين ضد العنف في مجلس يافة الناصرة السبت

دعا رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة، ماهر خليلية، ونائبا الرئيس نقولا مسعد وعزمي علي الصالح، وجميع أعضاء المجلس إلى الإضراب لمدة ساعتين، يوم غد السبت من الساعة 12:00 ولغاية 14:00، وذلك احتجاجا على أحداث العنف والاعتداء على منتخبي الجمهور وكبير موظفي المجلس المحلي، والتي وقعت مساء أول من أمس الأربعاء.

وأكدت إدارة المجلس المحلي وجميع العاملين استنكارهم بشدة "هذه الأعمال التي لا تليق بالمجتمع اليافاوي الذي عاش ولا يزال يعيش بأجواء المحبة، التآخي والاحترام محافظين على النسيج الاجتماعي بشكل لا يقبل التأويل".

واستنكرت لجنة العمال والمستخدمين في مجلس محلي يافة الناصرة الاعتداء على موظف المجلس، المحامي وسيم شاعر، بعد انتهاء جلسة المجلس العادية مساء أول من أمس الأربعاء.

وذكرت اللجنة أنه "تم الاعتداء على المحامي وسيم شاعر بعد تأديته مهامه الرسمية في جلسة المجلس حتى ساعات المساء. وهي ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على موظفي المجلس المحلي، بل إن الاعتداءات تتكرر وتزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، على الرغم من وجود كاميرات المراقبة التي من المفترض أنها وسيلة لحماية وأمان الموظفين".

وأكدت أنه "نعمل على خدمتكم طوال الوقت، ويهمنا مصلحة بلدنا والحفاظ على أجواء التسامح والأخوة بين أهالي يافة الناصرة جميعًا، لكننا نرى أن استفحال العنف يزداد في التعامل مع موظفي المجلس في السنوات الأخيرة، دون أن يتلقى أي معتد العقاب".

وأدانت اللجنة "الاعتداء على منتخبي الجمهور في نفس الحادث، الأربعاء"، واعتبرت أن "هذا الاعتداء خطوة كبيرة للوراء في الهبوط في منحدر العنف البغيض، الذي يحذر منه الجميع، ولكننا لا نرى أن المجرم والعنيف يأخذ عقابه الذي يستحقه. لذلك نطالب إدارة المجلس المحلي بتوفير الحماية للموظفين والمستخدمين في المجلس المحلي، من أجل منع تكرار مثل هذه الاعتداءات. والتنسيق مع لجنة العمال للقيام بالخطوات الاحتجاجية ضد هذا الحادث المرفوض، وعدم المرور عليه مر الكرام".

وطالبت اللجنة إدارة المجلس بـ"التنسيق مع لجنة العمال والمستخدمين لإعلان الإضراب لمدة ساعتين، يوم غد السبت، احتجاجًا على هذا الاعتداء".