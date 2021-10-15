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اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على زوجين بدالية الكرمل

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 10:35

اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على زوجين بدالية الكرمل
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أحد سكان دالية الكرمل بشبهة إطلاق النار وإصابة زوجين من القرية بجروح، الليلة الماضية.

وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تلقيها بلاغا حول جريمة إطلاق نار على باب منزل الزوج والزوجة في دالية الكرمل.

وعلى إثر إطلاق النار أصيب الزوجان من سكان المكان، في الخمسينيات من العمر، بجروح طفيفة (بحسب مصادر طبية) وتم نقلهما إلى مركز الكرمل الطبي في حيفا.

وفي غضون ذلك، ألقت الشرطة القبض على مواطن، يبلغ من العمر 28 عامًا، من سكان دالية الكرمل، وذلك للاشتباه في قيامه بإطلاق النار، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، فإنه بناءً على تطور التحقيق، ستقرر ما إذا كانت ستطلب تمديد حبس المشتبه به في محكمة الصلح في حيفا، غدًا.

بودكاست عرب 48

#دالية الكرمل
#حيفا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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