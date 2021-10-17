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مجد الكروم: اعتقال شاب 8 أشهر بتهمة قيادة سيارة دون رخصة

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 10:43

مجد الكروم: اعتقال شاب 8 أشهر بتهمة قيادة سيارة دون رخصة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شابا من سكان قرية مجد الكروم، بتهمة قيادة سيارة دون رخصة ومحاولة الهرب من أفراد الشرطة.

ووفقا لادعاء الشرطة "ضبط أفراد الشرطة شابا (21 عاما) من مجد الكروم خلال نشاط للشرطة في البلدة، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وهو يقود تحت تأثير الكحول ورخصته مسحوبة، وبإجراءات سريعة تم إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بشكل فعلي، وبطلب من الشرطة سيتم مصادرة سيارته (من نوع أودي)".

وأضافت أن "أحد أفراد الشرطة طلب من أحد السائقين التوقف إلا أنه رفض وفرّ هاربًا. وقامت الشرطة بمطاردة السيارة واعتقال السائق، حيث تبين أنه يقود دون رخصة قيادة وتحت تأثير الكحول".

وحذرت الشرطة من أنه "سنستمر في اتخاذ إجراءات خاصة وشديدة ضد مخالفي قوانين السير والمرور الذين يعرضون سلامة السائقين ومستخدمي الطرق للخطر".

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#مجد الكروم
#سيارات
#مخالفات
#أنظمة السير

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