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بعد مطاردة وإطلاق نار بطوبا الزنغرية: اعتقال مشتبهين بإحراق مخزن وجرار

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 09:49

بعد مطاردة وإطلاق نار بطوبا الزنغرية: اعتقال مشتبهين بإحراق مخزن وجرار
من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شخصين (35 و49 عاما) من قرية طوبا - الزنغرية، شمالي البلاد، بعد مطاردة وإطلاق نار بالقرب من مدخل القرية، بعد منتصف الليلة الماضية.

ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهة إحراق مخزن للقش وجرار في كيبوتس شنير في وادي الحولة بالقرب من مدينة كريات شمونة.

ووفقا للادعاء فإن قوات معززة من الشرطة و"حرس الحدود" استُدعيت إلى الكيبوتس بعد تلقيها بلاغا عن إحراق مخزن للقش وجرار، الساعة الواحدة فجرا. وطاردت الشرطة سيارة المشتبهين وأغلقت كافة المسالك أمامها في شارع 90، وتوقفت السيارة بعد ثقب إطاراتها في أحد الحواجز وإطلاق نار من قبل الشرطة حين حاولت السيارة الدخول بسرعة فائقة إلى طوبا - الزنغرية.

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت المشتبهين من القرية، وجرى جمع بينات وأدلة من سيارتهما تربطهما بإحراق المخزن والجرار.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما، اليوم الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#طوبا - الزنغرية
#اعتقالات
#مخازن

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