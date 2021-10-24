مصرع شخص مصرعه دهسه قطار قرب نتانيا

لقي شخص (68 عاما) مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل قطار بالقرب من مدينة نتانيا، قبل ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 11:39 عن شخص أصيب من قطار، شمال مفترق نتانيا. وأقر المسعفون والمضمدون وفاة الشخص في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبينات من مكان الحادث، في الوقت الذي لم تُعرف فيه هوية الضحية بعد.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 299 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.