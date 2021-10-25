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إلغاء القانون المساعد في سخنين: ما آخر المستجدات؟

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 20:50

إلغاء القانون المساعد في سخنين: ما آخر المستجدات؟
وقفة احتجاجية سابقة ضد القانون المساعد في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصدرت بلدية سخنين واللجنة المهنية التي جرى تكلفتها بهذا المضمار، بيانا بخصوص التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإلغاء القانون المساعد الذي أثار نقاشا واسعا ووصل إلى سجالات حادة بين مؤيدي رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريا، ومعارضيه في المدينة.

وشُكلت اللجنة المهنية، مؤخرا، من قبل البلدية وبمشاركة اللجنة الشعبية، لتقدم توصياتها في أعقاب فرض البلدية ضريبة التطوير على المباني الجديدة والتي تستند إلى قوانين مساعدة كانت قد سنت في سبعينيات القرن الماضي؛ واتخذ المجلس البلدي قرارا بالعمل بهذه القوانين الأمر الذي أثار احتجاجات في المدينة.

وجاء في بيان مشترك لبلدية سخنين واللجنة المهنية "بعد قرار المجلس البلدي بإلغاء القانون المساعد جرى إبراق رسالة إلى وزارة الداخلية مرافق بها قرار البلدية، إذ طلبت بعض الأمور المتعلقة بإلغاء القانون وقامت البلدية بإرسال جميع ما طلب منها من الداخلية".

وأوضح أنه "حسب القانون الرد على طلب البلدية بالمصادقة على إلغاء القانون هو خلال 60 يوم، كما أن البلدية قامت بإرسال نسخة مما قدمته لوزارة الداخلية لرئيس لجنة التنظيم المحلية وهي عازمة على استكمال كل الإجراءات لإلغاء القانون المساعد".

واختتم البيان "من أجل الإسراع بالإجراءات لإلغاء القانون المساعد جرى تعيين جلسة مستعجلة بين رئيس البلدية وطاقم مهني من البلدية وبالتنسيق مع أعضاء كنيست وبين وزارة الداخلية في القدس يوم غد، وهو اجتماع هام جدا بكل ما يتعلق بإلغاء القانون المساعد، وسيتم إصدار بيان إضافي من أجل حتلنة أهلنا بكل التطورات والإجراءات".

بودكاست عرب 48

#سخنين
#بلدية سخنين
#القوانين المساعدة
#صفوت أبو ريا
#وزارة الداخلية
#اللجنة المهنية

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