بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات غدا الإثنين

من المزمع أن يدخل قانون إنارة المصابيح الإلزامي للمركبات في الشوارع بين البلدات المختلفة في البلاد حيز التنفيذ، يوم غد الإثنين الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويُلزم السائقون بإضاءة مصابيح الإنارة في أثناء قيادتهم مركباتهم داخل وخارج البلدات.

ووفقا لقانون السير في البلاد فإنه على جميع السائقين الالتزام بإضاءة مصابيح مركباتهم في النهار أيضا، بدءا من صباح يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ولغاية 31 آذار/ مارس من العام المقبل 2022. ويسري هذا الأمر على كافة أنواع المركبات طيلة أشهر الشتاء، إذ أن الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات الثقيلة ملزمة بتشغيل المصابيح في ساعات النهار أيضا خلال السفر داخل البلدات والمدن، علما أن القانون يسري طوال أيام العام على الدراجات النارية، والمخالف ستفرض الشرطة عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 شيكل ونقطتين في سجله الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة.

وبحسب معطيات وزارة المواصلات فإن نسبة الملتزمين بالقانون بلغت نحو 95% في كل عام من مجمل مستخدمي الشارع.

هذا، وجاء قانون إضاءة مصابيح المركبات في النهار من أجل تحسين مجال الرؤية أمام السائقين على الشوارع خلال فصل الشتاء، والتي يكثر فيها الضباب وهطول المطر ويكون مجال الرؤية فيها محدودا في الشوارع.