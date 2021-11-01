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إصابة بالغة الخطورة لفتى سقط عن دراجة في يركا

تاريخ النشر: 01/11/2021 - 08:28

إصابة بالغة الخطورة لفتى سقط عن دراجة في يركا
(توضيحية - نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب فتى من قرية يركا بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر سقوطه عن دراجة هوائية كان يستقلها، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'آشر' تلقى بلاغا حوالي الساعة 00:41 حول إصابة فتى (16 عاما) أثناء ركوبه الدراجة النارية في يركا، وعمل الطاقم الطبي على تقديم العلاجات الأولية للفتى المصاب، ووصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في المستشفى".

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا أنه "إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، أحضرت سيارة إسعاف 'نجمة داود الحمراء' صبيًا، يبلغ من العمر 15 عامًا، من قرية يركا، وهو في حالة حرجة في وقت متأخر من الليل، بعد أن سقط، على ما يبدو، من على دراجة هوائية أثناء سفره. ونُقل الطفل الذي يعاني من إصابة في الرأس للعلاج والتصوير، وبعد ذلك تم نقله إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، إذ تم إنعاشه وتخديره".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الحادث.

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#يركا
#إصابات
#حوادث
#دراجات

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