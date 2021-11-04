طوبا الزنغرية: إصابات بينها خطيرة في شجار عائلي

أصيب شخصان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر تراوحت إصابته بين المتوسطة والطفيفة، في شجار اندلع بين عائلتين في قرية طوبا الزنغرية، اليوم الخميس.

ونقلت طواقم طبية المصابين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى "زيف" بمدينة صفد، وذلك لاستكمال العلاج، بعد أن قدمت لهما العلاجات الأولية في المكان.

ووفقا للشرطة، فإن شخص أطلق النار صوب محل تجاري يعود للطرف الآخر وهرب من المكان بسيارة خصوصية، وهو يقودها بسرعة فائقة، إلا أنه في مرحلة معينة فقد السيطرة على السيارة. وأصيب السائق بجروح وصفت بأنها متوسطة، ونُقل هو الآخر بسيارة إسعاف إلى مستشفى "زيف" بصفد، لاستكمال العلاج.

هذا، وانتشرت قوات من الشرطة في طوبا الزنغرية، وأعلنت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار، وباشرت جمع الأدلة والبراهين، وتنفيذ اعتقالات لمشتبهين بالمشاركة في الشجار وإطلاق النار.