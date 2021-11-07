اعتقلت الشرطة، الأحد، 5 أشخاص يُشتبه بتورّطهم في اعتداء على مطعم في بلدة عيلبون، شمل تحطيمَ ممتلكات، وتسبّب بوقوع أضرار جسيمة، السبت.

ونُقل المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في طبريا لطلب تمديد اعتقالهم.

وجاء في التفاصيل أن الموقوفين الخمسة، قد اقتحموا المطعم يوم أمس، وقاموا بتكسيره أمام الزبائن، وذلك لأن صاحبه قد منعهم من الاعتداء على شابٍ تواجد بداخل مطعمه، وكان على خلافٍ معهم.

وكان خلاف قد نشب بين عائلتين، إحداهما تضمّ بعض الأشخاص الخمسة الذين اعتُقلوا، في حين أن الشاب من العائلة الأخرى والذي تواجد في المطعم، كان قريبه قد طعن أحد أقرباء الموقوفين، لذا أرادوا الاعتداء عليه، غير أنه تمكّن من الفرار من المكان في الوقت الذي منع صاحب المطعم، الموقوفين الخمسة من الاعتداء عليه، ما دفعهم لتحطيم المطعم.