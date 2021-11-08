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تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا بشروط مقيدة

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 08:20

تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا بشروط مقيدة
فايز سالم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت المحكمة سراح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا، الشاب فايز سالم، بشروط مقيدة بينها الإبعاد عن عكا والحبس المنزلي، أمس الأحد.

ونقلت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا عن المحامي محمد حاج قوله إنه "بعد 35 يوما من التحقيقات المكثّفة، ومنع فايز من لقائي لمدة 17 يوما، وتوجيه تهم خطيرة جدا له مثل القتل على خلفية عنصرية، والحرق على خلفية عنصرية، لكن في نهاية الأمر تم، أمس الأحد، تقديم لائحة اتهام ضده، والتي تنسب إليه تهمة رمي الحجارة فقط".

وأكد أنه "بدورنا طالبنا بإطلاق سراحه على الفور بسبب التهم البسيطة نسبيًا، ونجحنا بإقناع المحكمة بإطلاق سراحه".

ويستدل من معطيات اللجنة الشبابية للدفاع عن المعتقلين أن حملة الاعتقالات في عكا طالت نحو 200 شاب عربي، بقي عدد منهم رهن الاعتقال، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام عدد من الشبان

وتواصل اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا نشاطها الداعم للمعتقلين منذ اندلاع الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021.

هذا، وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا ما يزيد عن ألفي شاب عربي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في أيار الماضي.

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#عكا
#الهبة الشعبية
#فايز سالم

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