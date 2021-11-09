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عرابة: اعتقال أشقاء للمرحومة وفاء عباهرة بشبهة الاعتداء على القاتل

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 13:58

عرابة: اعتقال أشقاء للمرحومة وفاء عباهرة بشبهة الاعتداء على القاتل
اعتقال ربيع كناعنة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أربعة أشقاء من سكان مدينة عرابة البطوف خلال جلسة استماع بالمحكمة، اليوم الثلاثاء، بشبهة الاعتداء على ربيع كناعنة (45 عاما)، قاتل شقيقتهم وطليقته المرحومة وفاء عباهرة (39 عاما).

وفي التفاصيل، خلال جلسة استماع في محكمة حيفا المركزية، صباح اليوم، في ملف جريمة قتل المرحومة عباهرة، والتي وقعت في عرابة، هاجمت عائلة القتيلة المتهم باقتراف جريمة القتل.

المرحومة وفاء عباهرة

وفي غضون ذلك، تم اعتقال المشتبهين الأربعة من سكان قرية عرابة (28 و32 و39 و41 عاما) لاستجوابهم في مركز للشرطة بحيفا.

وستقرر الشرطة ما إذا كانت ستطلب تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في حيفا، بناء على تطورات التحقيق، غدا الأربعاء.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، لائحة اتهام ضد القاتل، يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2021.

هذا، وقُتلت المرحومة وفاء عباهرة (أم لخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما) في مدينة عرابة، في جريمة طعن من قبل طليقها ربيع كناعنة، قبل ظهر يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إذ كان يلاحقها إلى أن اصطدم بسيارتها وأوقفها ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلة حادة إلى أن تدخل عدد من المارة، ثم ركب سيارته وفر من المكان.

بودكاست عرب 48

#عرابة
#وفاء عباهرة
#ربيع كناعنة
#جرائم القتل

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