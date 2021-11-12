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حريق هائل بين طمرة وكابول

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 20:47

حريق هائل بين طمرة وكابول
من مكان الحريق (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

شبّ مساء اليوم، الجمعة، حريق هائل في منطقة حرشية بين بلدتي طمرة وكابول؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "الطواقم تعمل حتى الآن على إخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين طمرة وكابول في الجليل".

وأضاف أن "11 طاقما يعملون في المكان على إخماد الحريق وتطويق ألسنة النار التي انتشرت بسبب الرياح وحالة الطقس".

هذا، ولم يبلغ عن السيطرة على الحريق حتى كتابة هذه السطور؛ فيما لم تعرف بعد الخلفية وراء اندلاع النيران.

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#حريق
#طمرة
#كابول

حريق هائل بين طمرة وكابول

حريق هائل بين طمرة وكابول

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