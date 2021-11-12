حريق هائل بين طمرة وكابول

شبّ مساء اليوم، الجمعة، حريق هائل في منطقة حرشية بين بلدتي طمرة وكابول؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "الطواقم تعمل حتى الآن على إخماد حريق شبّ في منطقة حرشية بين طمرة وكابول في الجليل".

وأضاف أن "11 طاقما يعملون في المكان على إخماد الحريق وتطويق ألسنة النار التي انتشرت بسبب الرياح وحالة الطقس".

هذا، ولم يبلغ عن السيطرة على الحريق حتى كتابة هذه السطور؛ فيما لم تعرف بعد الخلفية وراء اندلاع النيران.