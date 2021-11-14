إخلاء منازل جراء حرائق بأحراش قرب ترشيحا

أخلت فرق الإنقاذ والإطفاء عشرات المنازل في بلدة ترشيحا وذلك جراء حرائق اندلعت فجر اليوم الأحد، في الأحراش المحاذية للقرية، حيث وجدت طواقم الإطفاء صعوبة بالسيطرة على النيران بسبب الرياح وأحوال الطقس.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات إخلاء 100 منزل في ترشيحا جراء النيران بالأحراش ومع انتشار النيران ووصولها إلى الأحياء السكنية، قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخلاء أكثر من 100 منزل وعشرات العائلات، إذ أبدت الطواقم مخاوفها من تعرض السكن للخطر، حيث تم نقلهم للقاعة الرياضية في المدينة. https://www.facebook.com/arab48official/videos/420999869688415/ وشاركت في عملية إخماد النيران في الأحراش وبتخوم المنازل 26 سيارة إطفاء، كما تم الاستعانة بـ6 طائرة للمساعدة في إخماد النيران ومنع اشتعالها بالمنازل، علما أن بعض المنازل تضررت، كما اشتعلت النيران ببعض المركبات والمصالح التجارية.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الطواقم تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في أحراش "اسياندا" القريبة من معلوت ترشيحا، حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنعها من الاقتراب من المنازل والمناطق السكنية.

وتحسبا لأي طارئ، قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخلاء منازل بمحاذاة الحريق الى جانب إخماد النيران التي تنتشر بسرعه باتجاه المناطق السكنية بسبب أحوال الطقس، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل سلطة الإطفاء والإنقاذ حالة التأهب والطوارئ منذ أمس السبت، حيث اندلعت حرائق في مناطق الجليل والقدس ووسط البلاد، تسببت في إخلاء عشرات المنازل وإغلاق طرقات.

وعملت العشرات من فرق الإنقاذ والإطفاء بمساندة طائرات على إخماد 234 حريقا اندلعت في مواقع مختلفة.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان صدر عنها، أنها عملت على إخماد 234 حريقا اندلعت في مواقع مختلفة منذ منتصف الليلة الماضية، منها 118 حريقا اندلعت في مناطق مفتوحة.

وذكرت أنها استخدمت القدرة الكاملة لوحدة إطفاء الحرائق الجوية، إذ تم الاستعانة بـ11 طائرة، 9 منها شاركت في جهود السيطرة على الحريق قرب يانوح.

هذا، وطالبت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين بعدم إشعال النيران في ظل أحوال الطقس الجافة حتى نهاية الشهر الجاري، علمًا أن مخالفة هذا الأمر قد يؤدي إلى عقوبة السجن الفعلي وغرامة مالية باهظة قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.