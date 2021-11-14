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إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 10:22

إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق دراجة نارية (50 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في حادث طرق وقع على مفرق مدينة حولون القريبة من تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الأحد.

وأفادت طواقم الإنقاذ أن الحديث يدور حول حادث بين شاحنة ودراجة نارية في مفرق حولون.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 316 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

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#حولون
#تل أبيب
#شاحنات
#دراجات نارية
#حوادث الطرق

إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

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