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حوادث الدهس: مصرع مسن بنتانيا وإصابة خطيرة ببئر السبع

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 08:33

حوادث الدهس: مصرع مسن بنتانيا وإصابة خطيرة ببئر السبع
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شخص في الستينيات من عمره مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه للدهس في نتانيا فجر اليوم الأحد، فيما أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس في بئر السبع.

وأصيب شخصان بجروح وصفت بين الخطيرة والحرجة، في حادثي دهس منفصلين وقعا في بئر السبع ومدينة نتانيا فجر اليوم الأحد.

وتلقت طواقم الإسعاف بعد منتصف الليل بلاغا عن جريح في مدينة بر السبع، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب بالعشرينيات من العمر، ونقله وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث دهس وقع على شارع 25 في بئر السبع، حيث تعرض سائق دراجة هوائية للدهس من قبل مركبة.

وبالقرب من مدينة نتانيا، أصيب فجر اليوم الأحد، عابر سبيل (60 عاما)، بجروح حرجة جراء تعرضه للدهس عند المجمع التجاري في المدينة.

وهرع طاقم طبي لمكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للجريح ونقله على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "لنيادو"، حيث أ‘لن الطاقم الطبي عن وفاته متأثرا بإصابتهم الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

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#بئر السبع
#دهس
#إسعاف
#إصابات
#حوادث طرق

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