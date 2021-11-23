عرابة: إضراب احتجاجي وتحسن في حالة المديرة المصابة بعيارات نارية

شهدت مدارس عرابة البطوف، اليوم الثلاثاء، إضرابا احتجاجيا إثر إصابة مديرة مدرسة البخاري الإعدادية المربية ردينة نصار شلاعطة، في الخمسينيات من عمرها، في جريمة إطلاق نار، أمس.

وأفادت مصادر طبية أن تحسنا طرأ على حالة المديرة بعد إجراء عمليات جراحية لها في مستشفى "بوريا" بالقرب من مدينة طبرية، مساء أمس.

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، لـ"عرب 48" إنه "في أعقاب الجريمة التي وقعت، صباح أمس، والتي تعرضت فيها إحدى مديرات المدارس للإصابة، اجتمعت الهيئات الدراسية، ومديرو المدارس، واللجنة الشعبية، وممثلون عن وزارة التربية والتعليم بينهم مديرة لواء الشمال، في بلدية عرابة، وجرى التداول بالحيثيات المختلفة والخطوات اللازم اتخاذها، وتم الاتفاق على إدانة وشجب الجريمة، وتحميل الشرطة مسؤولية الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة كما توضع على الشرطة مسؤولية اجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا. كما انضمت نقابتا المعلمين للمرحلتين الابتدائية وفوق الابتدائية وأعلنتا الإضراب، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل في جميع مدارس عرابة".

من الاجتماع في بلدية عرابة، أمس

وأكد أنه "كبلدية مع وزارة التربية والتعليم اتفقنا على إبقاء المدارس مفتوحة بصرف النظر عن الإضراب، كي يتم إعداد خطة من قبل ذوي الاختصاص في هذا المجال للتعامل مع الطلاب بعد العودة للمدارس لأنه في أعقاب الجريمة، أمس أصيب عدد من الطلاب بحالة من الهلع والصدمة واحتاج بعضهم لتلقي العلاج، لذلك هناك حاجة لخطة واسعة ومهنية مع الطلاب. نحن نتحدث عن طلاب مدرسة إعدادية، ولكن أصداء الجريمة عمت جميع المدارس وجميع الطلاب، ومن هنا تنبع أهمية إعداد خطة مهنية للتدخل النفسي مع الطلاب، وهذا ما يقوم على إعداده اليوم ذوو الاختصاص".

وكانت المربية شلاعطة قد أصيبت بجروح إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهول في مدينة عرابة البطوف، عند وصولها إلى ساحة المدرسة أمام الطلاب والمارة، ووصفت إصابتها بأنها متوسطة. وتبين أن المديرة كانت قد قدمت شكوى للشرطة إثر تلقيها تهديدات سابقة.

وفي أعقاب الجريمة التي وقعت في عرابة، أعلنت نقابة المعلمين "الهستدروت" عن إضراب في كافة المرافق التعليمية في المدينة، مدارس ابتدائية وإعدادية وحضانات، اليوم، واعتبرت الجريمة تعد لكل الخطوط الحمراء.

المصابة ردينة شلاعطة

واستنكرت بلدية عرابة واللجنة الشعبية ومجالس الطلاب الجريمة بشدة، ودعت إلى إنجاح الفعاليات الاحتجاجية على استهداف مديرة المدرسة وإنجاح إضراب المدارس، والمشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستنطلق من دوار أبو سنان باتجاه مدخل عرابة، الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، والمشاركة في تظاهرة رفع شعارات على دوار الفانوس في تمام الساعة الثالثة والنصف.

وأصدرت مديرات ومديرو مدارس عرابة بيان شجب واستنكار لجريمة إطلاق النار على المربية ردينة شلاعطة، واصفين الجريمة بـ"العدوان الهمجي".

وجاء في البيان أن "مسلسل العنف يزداد شموخا، يترعرع في دفيئة، يتغذى ويشتد عوده، ليطال مديرة المدرسة الإعدادية، المربية الفاضلة الأخت ردينة شلاعطة. نعم، العنف استشرى في مجتمعنا العربي وكلنا نعي حجم الخطر الذي بات يتربص بنا وبأبنائنا أينما حللنا، وليس بغريب أبدا أنه وصل إلى صروحنا الثقافية، ليمسّ من يضحّون بأعصابهم لزرع نواة القيم والأخلاقيات في نفوس أبناء هذا البلد".

واعتبرت وزارة التربية والتعليم أن الجريمة تعد اجتيازا للخطوط الحمراء، إذ أن الحديث يدور عن تعرض حياة الطلاب والمؤسسة التربوية للخطر؛ وطالبت الوزارة الشرطة بالعمل من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء.

تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في جديدة المكر

وفي سياق العنف والجريمة، قتلت عائشة عبادي (55 عاما)، مساء أول من أمس الأحد، من جراء تعرضها للطعن داخل منزلها في جديدة - المكر، وبلغت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 97 ضحية، بينهم 14 امرأة.

المرحومة عائشة عبادي

ومددت محكمة الصلح في عكا، أمس، اعتقال زوج المرحومة عائشة محمود عبد القادر عبادي (55 عاما) قُتلت طعنا، في منزلها بجديدة المكر.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال الزوج (57 عاما) لمدة 8 أيام، وسيُعرض على طبيب نفسي للفحص، ومنعت المحكمة نشر اسمه.

وصرح المحامي الموكل بالدفاع عن الزوج المشتبه به بقتل زوجته إنه "بسبب الوضع الصعب، قررت المحكمة إجراء فحص نفسي للزوج بظروف علاجية لغاية نهاية الشهر الجاري".

إصابة شاب من كفر ياسيف في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب من قرية كفر ياسيف بجروح في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد طاقم حيان للعلاج المكثف أنه قدم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 38 عاما من قرية كفر ياسيف بعد تعرضه لإطلاق نار بالقسم الأسفل للجسد. وجرى نقل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهريا بعد تقديم العلاج الأولي له في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.