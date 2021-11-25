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تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا

تاريخ النشر: 25/11/2021 - 14:37

تسريح أحد معتقلي الهبة الشعبية من عكا
أحمد شموخ
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت المحكمة أحد معتقلي عكا على خلفيّة الهبة الشعبيّة التي جاءت نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب بحماية الشرطة الإسرائيلية في شهر أيار/ مايو 2021، اليوم الخميس.

وصرحت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا أنه جرى "إطلاق سراح البطل أحمد شموخ ابن عكا الذي رفع اسم بلده عاليا نحو السماء، والذي قال للجميع إن المسجد الأقصى والقدس هي خطوط حمراء".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن شموخ، محمد حاج، إنه "تم، اليوم، بحمد الله إطلاق سراح الشاب أحمد شموخ، وهذا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقاله، إذ نسبت إليه في بداية الأمر شبهات خطيرة جدا مثل القتل وإضرام الحرائق، ولكن مؤخرا تم تقديم لائحة اتهام نسبت إليه تهم رشق الحجارة نحو قوات الشرطة والمشاركة في أعمال شغب".

وأضاف أنه "اليوم، نجحنا باقناع المحكمة لإطلاق سراحه بشروط مقيدة رغم إصرار النيابة باستمرار اعتقاله".

بودكاست عرب 48

#عكا
#الهبة الشعبية
#أحمد شموخ

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