محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:
الخميس
عيلبون، المركز الجماهيري 17:00 - 21:00
كفر برا، مدرسة النهضة 14:00 - 19:00
عيلوط، بيت المسنين 14:00 - 18:00
جديدة - المكر، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00
طرعان، المركز الجماهيري 16:00 - 21:00
كفر ياسيف، بيت المسنين 16:00 - 19:00
يركا، المجلس المحلي 17:00 - 21:00
جلجولية، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00
الجمعة
بيت جن، المركز الجماهيري بجانب مدرسة (ج) 13:00 - 16:00
عين ماهل، المركز الجماهيري مركز البلد 15:00 - 19:00
بسمة طبعون، المدرسة الابتدائية حلف 09:00 - 13:00
البعينة - نجيدات، بناية المجلس المحلي 16:00 - 20:00.
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