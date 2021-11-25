محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الخميس

عيلبون، المركز الجماهيري 17:00 - 21:00

كفر برا، مدرسة النهضة 14:00 - 19:00

عيلوط، بيت المسنين 14:00 - 18:00

جديدة - المكر، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

طرعان، المركز الجماهيري 16:00 - 21:00

كفر ياسيف، بيت المسنين 16:00 - 19:00

يركا، المجلس المحلي 17:00 - 21:00

جلجولية، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

الجمعة

بيت جن، المركز الجماهيري بجانب مدرسة (ج) 13:00 - 16:00

عين ماهل، المركز الجماهيري مركز البلد 15:00 - 19:00

بسمة طبعون، المدرسة الابتدائية حلف 09:00 - 13:00

البعينة - نجيدات، بناية المجلس المحلي 16:00 - 20:00.