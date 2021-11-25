مصرع شاب إثر انزلاق سيارته إلى البحر الميت

لقي شاب، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه إثر انزلاق سيارته إلى البحر الميت من جراء فقدان السيطرة عليها، اليوم الخميس.

وأفادت الطواقم الطبية في المكان أن السائق فقد السيطرة على السيارة بعد إصابته بنوبة قلبية، على ما يبدو، وتم إعلان وفاته على الفور. ولم تصب شابة (23 عاما) كانت معه في السيارة بأذى.

واستدعيت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت ملفا للتحقيق وجمع الدلائل والبينات. وجرى إغلاق شارع 90 في الاتجاهين لفترة من الوقت بسبب الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 326 شخصا بينهم 97 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.