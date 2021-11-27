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تفشي كورونا في عيلبون: 98 حالة نشطة غالبيتها بين الطلاب

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 18:44

تفشي كورونا في عيلبون: 98 حالة نشطة غالبيتها بين الطلاب
محطة فحص كورونا في عيلبون (تصوير المجلس)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت بلدة عيلبون ارتفاعا في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ وصل عدد الحالات النشطة إلى 98 حالة لغاية اليوم، السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن غالبية الحالات التي جرى تشخيصها هي بين أوساط طلاب المدارس.

وجاء في بيان لمجلس محلي عيلبون "منذ بداية الموجة الخامسة، وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 98 حالة، غالبيتهم الساحقة من طلاب المدارس. بسبب الازدياد الكبير في عدد الإصابات بالمدرسة الإعدادية، اجتمعت إدارة المجلس مع وزارتي الصحة والمعارف والدسك العربي لتقييم الوضع".

وأضاف "بناء عليه تقرر التعلم عن بعد في المدرسة الإعدادية حتى إشعار آخر، إلغاء كافة النشاطات والفعاليات المدرسية بعد ساعات الدوام، تشجيع الأهالي والطلاب لإجراء الفحوصات، التأكيد على ضرورة وأهمية الحجر الصحي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة خصوصا لبس الكمامات في الأماكن المغلقة، حيث ستقوم الشرطة بتطبيق القانون وتحرير مخالفات لكل من يخالف القانون".

وختم بيان المجلس المحلي "أما بالنسبة لرياض الأطفال فسيستمر التعليم الوجاهي في هذه المرحلة بحسب الصف الأخضر وحسب تطورات الوضع سنطلعكم على قرارنا".

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#عيلبون
#كورونا
#فيروس كورونا

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