اتهام 3 شبان من عرابة وسخنين بإطلاق النار على مقر الجبهة

قدمت النيابة العامّة في حيفا إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضدّ مأمون عاصلة (21 عامًا) من عرابة، وجواد أبو ريا (19 عامًا) وعمري شلاعطة (20 عامًا) من سخنين، نسبت إليهم إطلاق النار على مقرّ الجبهة في سخنين على خلفية عدم رضاهم عن السلوك الاجتماعي في مكاتب الحزب.

وطالبت النيابة بتوقيف الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وصل المدّعى عليهم عاصلة وأبو ريا إلى مبنى مقرّ الجبهة يستقلون سيارة 'سوبارو' والتي تمّ التلاعب بلوحة الترخيص الخاصّة بها، وقام أبو ريا بإطلاق 8 رصاصات باتجاه المبنى من مسافة لا تتعدى الثلاثة أمتار".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "السلاح الذي استخدم كان غير مرخّص، وتمّ نقله عدة مرات في عدة أماكن قبل استخدامه".

وشملت لائحة الاتهام أيضًا "مخالفات سلاح، وتغيير لوحة الترخيص، وإطلاق النار، وسياقة دون رخصة سارية المفعول".

وتخلّلت لائحة الاتهام كذلك "مخالفات سلاح، إذ قام عاصلة بالتواصل مع شخص من طولكرم وشراء قطعة سلاح بمبلغ 3500 شيقل، ونقل السلاح من الطيبة إلى عرابة، وذلك بصحبة أبو ريا".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المدّعى عليهما أبو ريا وشلاعطة قد خططا لإطلاق النار على بيت شخص اقترض مالًا من أبو ريا، وذلك لعدم سداد الدّين. ومن أجل تنفيذ الخطة، قام الاثنان بسرقة لوحتي ترخيص لشاحنة وسيارة في منطقة سخنين، وتوجها لمنطقة وعِرة في سخنين، إذ قاما بتخبئة سلاحهما هناك من قبل. وبعد أن أخذا قطعتي السلاح وعادا أدراجهما، قامت دوريّة يقظة للشرطة كانت في المنطقة بالطلب منهما بالتوقف إلا أنهم لاذا بالفرار وقاما برمي الكيس الذي كان بحوزتهما، والذي يحتوي على السلاح من داخل السيارة نحو الشارع".