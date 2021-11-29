  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام 3 شبان من عرابة وسخنين بإطلاق النار على مقر الجبهة

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 13:24

اتهام 3 شبان من عرابة وسخنين بإطلاق النار على مقر الجبهة
آثار الرصاص على مدخل النادي في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامّة في حيفا إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضدّ مأمون عاصلة (21 عامًا) من عرابة، وجواد أبو ريا (19 عامًا) وعمري شلاعطة (20 عامًا) من سخنين، نسبت إليهم إطلاق النار على مقرّ الجبهة في سخنين على خلفية عدم رضاهم عن السلوك الاجتماعي في مكاتب الحزب.

وطالبت النيابة بتوقيف الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القانونيّة ضدّهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وصل المدّعى عليهم عاصلة وأبو ريا إلى مبنى مقرّ الجبهة يستقلون سيارة 'سوبارو' والتي تمّ التلاعب بلوحة الترخيص الخاصّة بها، وقام أبو ريا بإطلاق 8 رصاصات باتجاه المبنى من مسافة لا تتعدى الثلاثة أمتار".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "السلاح الذي استخدم كان غير مرخّص، وتمّ نقله عدة مرات في عدة أماكن قبل استخدامه".

وشملت لائحة الاتهام أيضًا "مخالفات سلاح، وتغيير لوحة الترخيص، وإطلاق النار، وسياقة دون رخصة سارية المفعول".

وتخلّلت لائحة الاتهام كذلك "مخالفات سلاح، إذ قام عاصلة بالتواصل مع شخص من طولكرم وشراء قطعة سلاح بمبلغ 3500 شيقل، ونقل السلاح من الطيبة إلى عرابة، وذلك بصحبة أبو ريا".

وتبين من لائحة الاتهام أن "المدّعى عليهما أبو ريا وشلاعطة قد خططا لإطلاق النار على بيت شخص اقترض مالًا من أبو ريا، وذلك لعدم سداد الدّين. ومن أجل تنفيذ الخطة، قام الاثنان بسرقة لوحتي ترخيص لشاحنة وسيارة في منطقة سخنين، وتوجها لمنطقة وعِرة في سخنين، إذ قاما بتخبئة سلاحهما هناك من قبل. وبعد أن أخذا قطعتي السلاح وعادا أدراجهما، قامت دوريّة يقظة للشرطة كانت في المنطقة بالطلب منهما بالتوقف إلا أنهم لاذا بالفرار وقاما برمي الكيس الذي كان بحوزتهما، والذي يحتوي على السلاح من داخل السيارة نحو الشارع".

بودكاست عرب 48

#لوائح اتهام
#الجبهة
#سحنين
#عرابة

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة
قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2021-11-29

دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة
دهم منازل ومحال تجارية واعتقالات وحجز سيارات فاخرة بالناصرة

2021-11-29

قضية مقبرة القسام في العليا: المحكمة ترفض التدخل وتقترح التفاوض
قضية مقبرة القسام في العليا: المحكمة ترفض التدخل وتقترح التفاوض

2021-11-29

الأكثر قراءة

بعد رفض دعوى الطبيب الفلسطيني الذي فقد بناته الثلاث: محاولات لمقاضاة إسرائيل دوليا

بعد رفض دعوى الطبيب الفلسطيني الذي فقد بناته الثلاث: محاولات لمقاضاة إسرائيل دوليا

2021-11-28

"كابينيت كورونا" يصادق على تتبع "الشاباك" للمصابين بـ"أوميكرون" وحجر صحي للعائدين من الخارج

2021-11-28
100 ضحية منذ مطلع العام: قتيل بإطلاق نار في يركا

100 ضحية منذ مطلع العام: قتيل بإطلاق نار في يركا

2021-11-28
الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

2021-11-28
مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

2021-11-28