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اتهام شاب من الرملة بتعنيف زوجته

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 10:43

اتهام شاب من الرملة بتعنيف زوجته
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة الرملة، نسبت إليه الاعتداء على زوجته وإصابتها بجروح وتعريض حياة الناس للخطر في المواصلات العامة.

ويستدل من لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العامة ضد نزار أبو غانم (26 عاما) من الرملة، أنه اعتدى على زوجته وإصابها في ظروف خطيرة وهددها وعرّض حياة مواطنين في المواصلات العامة للخطر إثر إلقائه غرضا على سيارة.

وتبين، وفقا للائحة الاتهام، أنه اعتاد على ضرب زوجته في أحيان مختلفة، وأنه وجه لها رسائل نصية تشمل شتائم وتهديدات بعد أن بدأت بإجراءات الطلاق منه. كما أنه في مرة أخرى، عرّض حياتها وآخرين للخطر، إذ أنه صدم سيارته بسيارتها عمدا خلال السفر، وألقى زجاجات على سيارتها خلال سفرها.

بودكاست عرب 48

#الرملة
#لوائح اتهام
#العنف ضد المرأة
#تعنيف النساء

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