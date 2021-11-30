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يافة الناصرة: مصرع امرأة في حادث دهس

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 20:32

يافة الناصرة: مصرع امرأة في حادث دهس
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقيت امرأة (82 عاما)، مصرعها، من جراء تعرضها لحادث دهس وقع مساء اليوم، الثلاثاء، في بلدة يافة الناصرة.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة الضحية بعد أن تم نقلها إلى مستشفى الناصرة ("الإنجليزي")، وهي بحالة حرجة.

وفي وقت سابق، أفادت الطواقم الطبية بأنها حاولت إنعاش المصابة، وجرى نقلها إلى مستشفى الناصرة ("الإنجليزي") لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وذكرت أن السائق المتورط متواجد في موقع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 328 شخصا بينهم 98 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم الأحد، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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#حادث دهس
#يافة الناصرة

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