أم الفحم: تصريح مدع ضد 3 شبان بشبهة ابتزاز وتهديد مدينين

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، تصريح مدع ضد ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم بشبهة ابتزاز وتهديد مدينين في منطقة وادي عارة.

وجاء تصريح الادعاء العام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم مرفقة بطلب توقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

ويستدل من ادعاء الشرطة أن "التحقيق بدأ برصد الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز والتهديد بعد أن تلقوا قروضًا مالية من المشتبه بهم، وعندما لم يتمكنوا من تسديد الدفعات تم تهديدهم وابتزازهم، وكذلك جرى تغريمهم بآلاف الشواقل. ولاحقًا تمكن أفراد الوحدة المركزية من القبض على مشتبه بهم أعمارهم 21 و28 و29 عامًا".

وجاء في الدعاء أيضا أنه "تبين من خلال التحقيق أن المشتبه بهم قاموا ببناء شبكة لتقديم القروض وجباية الأموال بالتهديد، إذ قاموا بابتزاز الضحايا وتهديدهم والاعتداء عليهم وعلى أبناء عائلتهم وزرع الخوف في قلوبهم".

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة، خلال الأسبوع الأخير، مقدّم قروض ماليّة، وذلك بشبهة حذف دخل قدره 600 ألف شيكل، بادعاء "تطبيق القانون ومكافحة ظاهرة الجرم الاقتصاديّ".

هذا، وتواصل الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بعشرات ملايين الشواقل في كفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وغيرها.