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أم الفحم: حرق عدّة منازل ومخاوف من عالقين إثر مقتل شاب

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 20:06

أم الفحم: حرق عدّة منازل ومخاوف من عالقين إثر مقتل شاب
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

التهمت النيران، مساء الخميس، منزلا على الأقلّ في مدينة أم الفحم، وسط أجواء متوترة تشهدها المدينة مع مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، صباح الخميس.

ولم يبلغ عن إصابات جراء الحريق من المنزل.

بينما ذكر الناطق باسم الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر، "يعتقد أنّ عالقين داخل هذه المنازل".

وذكر شهود عيان أن قوات الطوارئ لم تصل إلى الآن إلى المكان.

وفي وقت سابق، الخميس، قُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار.

والقتيل هو محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما)، وهو الضحية التاسعة لجرائم القتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري دون أن تفك الشرطة رموز الجرائم.

وحسب المعلومات المتوفرة، أطلق مجهول النار على سيارة خصوصية في شارع "القدس" ما تسبب، على ما يبدو، بحادث طرق واصطدمت السيارة بخلاط باطون ثم بجدار، وقُتل شاب وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب، ونقله بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة لاستكمال العلاج.

واستدعيت إلى مكان الجريمة قوات من الشرطة، وباشرت التحقيقات في ملابسات الجريمة.

وتجمهر العشرات من أهالي المدينة في موقع الجريمة، وأعربوا عن استنكارهم واحتجاجهم لتكرار جرائم العنف والجريمة، والتي باتت تهدد الأمن المجتمعي في ظل تقاعس الشرطة وسلطات تطبيق القانون في مكافحة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#حريق
#العنف والجريمة

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