اعتقال 3 مشتبهين باختطاف شاب من جلجولية

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، ثلاثة أشخاص بشبهة اختطاف شاب من قرية جلجولية.

ووفقا للشرطة فإن بعض أفرادها فتحوا تحقيقا سريا إثر تلقيهم بلاغا من مواطن من جلجولية مفاده اختطاف ابنه من قبل أشخاص غير معروفين.

وأضافت أنها استخدمت العديد من الوسائل التكنولوجية التي أدت إلى كشف مكان احتجاز المختطف في مدينة نهريا، شمالي البلاد، وتم العثور على الشخص المذكور وقد بدت عليه آثار إصابات خطيرة.

وجرى إعادة المختطف إلى عائلته في جلجولية، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم، اثنان منهم من سكان جلجولية والثالث من سكان منطقة الشمال، وهم في العشرينيات من أعمارهم، بشبهة اختطاف الشاب واحتجازه على خلفية جنائية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.