  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال 3 مشتبهين باختطاف شاب من جلجولية

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 13:40

اعتقال 3 مشتبهين باختطاف شاب من جلجولية
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، ثلاثة أشخاص بشبهة اختطاف شاب من قرية جلجولية.

ووفقا للشرطة فإن بعض أفرادها فتحوا تحقيقا سريا إثر تلقيهم بلاغا من مواطن من جلجولية مفاده اختطاف ابنه من قبل أشخاص غير معروفين.

وأضافت أنها استخدمت العديد من الوسائل التكنولوجية التي أدت إلى كشف مكان احتجاز المختطف في مدينة نهريا، شمالي البلاد، وتم العثور على الشخص المذكور وقد بدت عليه آثار إصابات خطيرة.

وجرى إعادة المختطف إلى عائلته في جلجولية، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم، اثنان منهم من سكان جلجولية والثالث من سكان منطقة الشمال، وهم في العشرينيات من أعمارهم، بشبهة اختطاف الشاب واحتجازه على خلفية جنائية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.

بودكاست عرب 48

#جلجولية
#اختطاف
#شرطة
#العنف والجريمة

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل برصاص الشرطة في أم الفحم
قتيل برصاص الشرطة في أم الفحم

2021-12-03

إصابة خطيرة بانقلاب جرار في عرابة البطوف
إصابة خطيرة بانقلاب جرار في عرابة البطوف

2021-12-03

خاصّ | "طوشة الباصات" 1959: صمتُ الذاكرة عن الهبّات (3/1)
خاصّ | "طوشة الباصات" 1959: صمتُ الذاكرة عن الهبّات (3/1)

2021-12-03

الأكثر قراءة

أم الفحم: حرق 4 منازل وتوتر شديد إثر جريمة قتل شاب

أم الفحم: حرق 4 منازل وتوتر شديد إثر جريمة قتل شاب

2021-12-02
101 قتيل في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام

101 قتيل في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام

2021-12-02
إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر

إغلاق ملعب الدوحة حتى إشعار آخر

2021-12-02
تقرير: الموساد جنّد علماء نوويين لتفجير في منشأة نطنز الإيرانية

تقرير: الموساد جنّد علماء نوويين لتفجير في منشأة نطنز الإيرانية

2021-12-02
للتلويح بخيار عسكري ضد إيران: إسرائيل تشتري أسلحة بـ5 مليارات شيكل

للتلويح بخيار عسكري ضد إيران: إسرائيل تشتري أسلحة بـ5 مليارات شيكل

2021-12-02