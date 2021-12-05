مخالفات ومنع استخدام سيارات يشتبه بإجرائها سباقات قرب عيلبون

منعت الشرطة استخدام 10 سيارات وفرضت مخالفات على السرعة والإزعاج و24 مخالفة كورونا، ضد سائقي سيارات يشتبه بأنها كانت تستعد لإجراء سباقات وعروض تشكل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الشارع بالقرب من قرية عيلبون.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأحد، فإنه "كجزء من مكافحة الشرطة للقيادة الخطرة والمحترمة للقانون، تم تنفيذ أنشطة مكثفة خلال نهاية الأسبوع ضد السيارات المحسنة والمعدلة والرياضية، والتي تستغل طبيعة البنية التحتية للطرق لإجراء سباقات خطيرة وعروض تشكل خطرًا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين".

وأشارت إلى أنه "في إطار النشاط، رصدت الشرطة على شارع 65 قرب عيلبون 150 سيارة تقف على جانبي الطريق، إذ تم منع استخدام 10 سيارات وتسجيل مخالفات على السرعة والإزعاج و24 مخالفة كورونا".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 341 شخصا بينهم 102 مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية صباح اليوم.