الشرطة تداهم كفر قاسم وكفر برا بذريعة جباية ديون وتصادر 10 سيارات

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية برفقة موظفين من "سلطات تطبيق القانون" كفر قاسم وكفر برا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، بادعاء "تطبيق القانون ضد الجرائم الاقتصادية التي تخللت ضبط مركبات وجباية ديون".

ووفقا لسلطة الضرائب والشرطة فإنه "في إطار النشاط الميداني 'المسار الآمن' والمساعي الوطنية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بهدف تعزيز سيادة القانون والردع، عمل خلال اليومين الأخيرين، أعضاء وحدة إنفاد الضرائب في سلطة الضرائب، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، في عدة مجالات في جميع أنحاء الدولة ضد أصحاب الديون الضريبية، بمبلغ إجمالي قدره 5.4 ملايين شيكل أموال مستحقة لضريبة الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة".

وأضافتا أنه "جرت مصادرة 22 سيارة، في إطار النشاط، إذ اقتحمت القوات منازل أصحاب الديون الضريبية في كفر قاسم وكفر برا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، بهدف جباية مبلغ مستحق قدره 2.555.387 شيكل لضريبة الدخل والضرائب العقارية، وصادرت 10 سيارات. كما اقتحمت القوات، يوم الثلاثاء الماضي، منازل أصحاب الديون الضريبية في الفريديس وكفر قرع وعرعرة، بهدف جباية مبلغ مستحق قدره 2,847964 شيكل لضريبة الدخل، وضريبة العقارات، وضريبة القيمة المضافة، وتم خلال النشاط مصادرة 12 سيارة".

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وغيرها.