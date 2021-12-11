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المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 08:22

المغار: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أُصيب شابان بجراح متفاوتة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في مدينة المغار، الليلة الماضية.

وأفادت المصادر الطبية بأن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح "خطيرة"، وإصابة آخر يبلغ من العمر 25 عاما بجروح "متوسطة" الخطورة.

وقدّمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشابين المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى "بوريا" في طبرية لاستكمال العلاج.

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وشهدت مدينة المغار، نهاية الشهر الماضي، جريمة قتل راحت ضحيتها الشابة رشا ستاوي (32 عاما)، أعلنت الشرطة على إثرها عن اعتقال شقيقين مشتبهين باقتراف الجريمة.

103 قتلى بينهم 15 امرأة منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 إلى 103 قتلى بينهم 15 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#جريمة إطلاق نار
#المغار

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