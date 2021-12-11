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لا حريق في مستشفى "العائلة المقدسة" بالناصرة: جيمع الأقسام تعمل كالمعتاد

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 12:50

لا حريق في مستشفى "العائلة المقدسة" بالناصرة: جيمع الأقسام تعمل كالمعتاد
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نفى مدير مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، د. إبراهيم حربجي، اليوم، السبت، وجود أي حريق في المستشفى، خلافا لما يتم تداوله في مواقع محلية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال د. حربجي إن "دخانا تصاعد من جناح قي قسم الولادة بالمستشفى ظهر اليوم السبت، نتيجة تماس كهربائي في أحد مكيفات الهواء".

وأكد أنه "تم على الفور السيطرة على انبعاث الدخان وتصليح العطب"، مشددا على أن "كل اقسام المستشفى تعمل على ما يرام".

وفي وقت سابق اليوم، جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ وصلت إلى المكان وتقوم بفحص المنطقة المنبعث منها الدخان، حيث تبيّن أن الحديث يدور حول إنبعاث دخان من احدى غرف الولادة في الطابق الثالث وتم إخلاء المكان، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن".

وأضاف في بيان لاحق أن "الحديث يدور عن انبعاث دخان كثيف من سقف القسم والطواقم تعمل على إخراج الدخان وفحص نقطة انبعاثه، وعلى ما يبدو فإنّ الأمر ناتج عن تماس كهربائي".

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#مستشفى العائلة المقدس
#الناصرة

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