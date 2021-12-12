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الشيخ رائد صلاح يُستقبل في مدينته أم الفحم صباح الإثنين

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 18:12

الشيخ رائد صلاح يُستقبل في مدينته أم الفحم صباح الإثنين
الشيخ رائد صلاح (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات التابعة لها، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترَك أصدرته مساء اليوم الأحد، أنّ "تجمُّع المستقبلين (سيكون) في الساعة الثامنة صباحا في مدخل المدينة"، غدا الإثنين.

وجاء في البيان أن "مدينة أم الفحم والداخل الفلسطيني، تستقبل صباح يوم غد الإثنين فضيلة الشيخ رائد صلاح، وسيكون تجمع المستقبلين في الساعة الثامنة صباحا في مدخل المدينة، علما بأن مصلحة السجون قد أكدت لطاقم المحامين أنها ستخلي سبيل (صلاح) من الشمال، لكنها ما تزال إلى الآن تتحفظ على ساعة ومكان الإفراج".

وأضاف البيان: "وعليه يكون الاستقبال كما ذكرنا... في مدخل أم الفحم في الثامنة صباحا، إلّا أن تفصح مصلحة السجون عن مكان وساعة الإفراج، وعندئذ سيتم الإعلان عن ذلك".

وأشار البيان إلى "تنظيم مؤتمر صحافي في منتجع ’الواحة’ يتحدث فيه كل من المُحتفى به الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، كمال خطيب، وكلمة طاقم الدفاع، وكلمة بلدية أم الفحم".

وأوضح أنه سيتمّ "استقبال المهنئين منذ صلاة الظهر في تمام الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة التاسعة مساء منذ يوم الإثنين الموافق 13.12.2021 وحتى يوم السبت الموافق 18.12.2021 في منتجع الواحة".

وأشار البيان إلى أن "الأوقات من صلاة العصر حتى صلاة المغرب من يومي الجمعة والسبت 17-18/12/2021؛ ستُخصَّص للنساء".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#رائد صلاح
#إطلاق سراح رائد صلاح
#لجنة المتابعة

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