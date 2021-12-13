إصابة خطيرة لشاب من كسرى في حادث دهس

أصيب شاب (21 عاما) من سكان قرية كسرى في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وفقا مصادر طبيّة، وتمّ نقله إلى المركز الطبيّ للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا لاستكمال العلاج، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبيّ للجليل أن المصاب من كسرى تم نقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح خطيرة في حادث طرق بالمنطقة الصناعية "تيفن".

وأضاف أنه يعاني إصابات عدة، وأجريت له فحوصات وصور أشعة، ويتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

ووفقا للشرطة فإنه "تلقى مركز الشّرطة بلاغًا حول إصابة شخص بجروح متوسطة، وتمّ نقله إلى مركز الجليل الطبيّ في نهاريا لتلقي العلاج. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن شخصا من سكان قرية كسرى، في العشرينيات من عمره، أصيب على ما يبدو على يد مركبة مارة أثناء سيره في منطقة 'تيفن' الصناعية. خبير حوادث طرق في طريقه إلى مكان الحادث، والتحقيق في بدايته".