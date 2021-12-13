  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لشاب من كسرى في حادث دهس

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 08:02

إصابة خطيرة لشاب من كسرى في حادث دهس
(توضيحية - نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب (21 عاما) من سكان قرية كسرى في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وفقا مصادر طبيّة، وتمّ نقله إلى المركز الطبيّ للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا لاستكمال العلاج، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبيّ للجليل أن المصاب من كسرى تم نقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح خطيرة في حادث طرق بالمنطقة الصناعية "تيفن".

وأضاف أنه يعاني إصابات عدة، وأجريت له فحوصات وصور أشعة، ويتلقى العلاج في قسم العناية الفائقة، وهو تحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

ووفقا للشرطة فإنه "تلقى مركز الشّرطة بلاغًا حول إصابة شخص بجروح متوسطة، وتمّ نقله إلى مركز الجليل الطبيّ في نهاريا لتلقي العلاج. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن شخصا من سكان قرية كسرى، في العشرينيات من عمره، أصيب على ما يبدو على يد مركبة مارة أثناء سيره في منطقة 'تيفن' الصناعية. خبير حوادث طرق في طريقه إلى مكان الحادث، والتحقيق في بدايته".

بودكاست عرب 48

#كسرى
#الجليل
#حوادث الدهس

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح
أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

2021-12-13

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق
مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

2021-12-13

حالة الطقس: غائم ودافئ
حالة الطقس: غائم ودافئ

2021-12-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

2021-12-12
قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

2021-12-12
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12
تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

2021-12-12
الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

2021-12-12