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إضاءة شجرة الميلاد في عكا

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 12:46

إضاءة شجرة الميلاد في عكا
عكا، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتفل عدد من أهالي مدينة عكا، يوم أمس الإثنين، بإضاءة شجرة الميلاد، وشمل البرنامج فعاليات للأطفال مع الدمى، وجرى استقبال سرية الكشاف الأرثوذكسي بعرض موسيقي، ومن ثم رحب عريف الحفل، جاد عاقل، بالحضور وشكر عضو البلدية، حاتم فارس، الذي يبادر منذ أعوام لإقامة حفل إضاءة شجرة الميلاد ومهرجان إضاءة فانوس رمضان في عكا، بالإضافة إلى دعمه للمؤسسات التربوية في المدينة.

وقدم الشكر أيضا لإدارة وطاقم المراكز الجماهيرية "أسوار عكا" على تنظيم هذا الاحتفال.

وألقى الأب سامر زكنون كلمة هنأ خلاله الحضور بحلول الأعياد المجيدة، وأشار إلى أهمية عيد الميلاد الذي يرمز للمحبة والعطاء، وتحدث الشيخ سمير عاصي، إذ قدم التهاني للحضور، وقال إن عيد ميلاد السيد المسيح هو مهم للمسلمين أيضا، وتحدث عن مكانة السيدة مريم العذراء الهامة لدى المسلمين كذلك.

وتحدث نائب رئيس البلدية، المحامي أدهم جمل، وقدم الشكر لعضو البلدية، حاتم فارس، على عمله ومبادراته لمصلحة البلد، وهنأ المحتفلين وشكر المراكز الجماهيرية على برامجها المختلفة.

وتخلل حفل إضاءة شجرة الميلاد عرض مفرقعات نارية.

بودكاست عرب 48

#عكا
#شجرة الميلاد

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

إضاءة شجرة الميلاد في عكا

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