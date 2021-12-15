جلسة طارئة في عسفيا لبحث ارتفاع عدد مصابي كورونا

عقد رئيس مجلس عسفيا المحلي، بهيج منصور، أمس الثلاثاء، جلسة طارئة إثر ارتفاع عدد المصابين بكورونا وانتشار الوباء في البلاد، شارك فيه مديرو المدارس ومسؤولون وممثلون عن قيادة الجبهة الداخلية.

ودعا المجلس المحلي في عسفيا كافة المواطنين للحفاظ على جميع تعليمات وتوصيات وزارة الصحة.

وناشد المجلس المحلي في عسفيا أهالي القرية بالتوجه إلى عيادة صناديق المرضى والحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أهالي عسفيا.

وفي سياق متصل، تبين من معطيات نشرتها وزارة الصحة، مطلع الأسبوع، وجود تراجع في الإقبال على تلقي التطعيم ضد كورونا، فقد تلقى 36,321 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، الأسبوع الماضي، بينما كان قد تلقى 55,802 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه. وتلقى 23,813 شخصا الجرعة الثالثة، الأسبوع الماضي، فيما تلقى 25,420 شخصا هذه الجرعة في الأسبوع الذي سبقه.

هذا، وقررت لجنة التطعيمات وأعضاء طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، فجر يوم الإثنين الماضي، عدم التوصية بتقصير فترة الانتظار لإعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشهرين، وعدم التوصية في هذه المرحلة بإعطاء الجرعة الرابعة للمسنين وذوي المناعة المنخفضة، أو للذين مرّ ثلاثة إلى أربعة أشهر منذ تلقيهم الجرعة الثالثة.