الشرطة تداهم بلدات عربية بالنقب وتحتجز 12 سيارة

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية برفقة موظفين من "سلطات تطبيق القانون" بلدات عربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، بادعاء "تطبيق القانون ضد الجرائم الاقتصادية التي تخللت ضبط مركبات وجباية ديون".

ووفقا للشرطة فإنه "قام حوالي 200 شرطي في منطقة النقب، بينهم عناصر من الوحدات الخاصة 'يسام' وأفراد من وحدة 'يوآف' في المنطقة الجنوبية، إلى جانب عشرات المحققين والموظفين من وحدات التحقيق والتقييم وضريبة القيمة المضافة وتطبيق الجباية في مصلحة الضرائب، بحملة ميدانية ضد مشتبهين بأعمال إجرامية للقبض على مدينين بالضرائب".

وأضافت أن "النشاط تركز في مناطق رهط وعرعرة النقب وديمونة. وتم العثور على مدينين بالضرائب بملايين الشواقل، ويمتلكون سيارات فارهة بتكلفة مئات الآلاف من الشواقل. وخلال العملية، حاول عدد من المدينين الهروب، وبمساعدة مروحية، تم تحديد مكان المدينين وتم إحضارهم للاستجواب".

وأشارت الشرطة إلى أنه "خلال العملية، تم احتجاز 12 سيارة، بما في ذلك السيارات الفاخرة مثل 'روبيكون' و'كورفيت' و'بورش' و'لاند روفر'، وفقًا لأوامر صادرة عن مصلحة الضرائب. والتحقيق ما زال مستمرا".

يذكر أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواقل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وغيرها.