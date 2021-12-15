المغار تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

احتفل عدد من أهالي مدينة المغار بإضاءة شجرة الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

ونُظّم الاحتفال في باحة الكنيسة بحضور جمهور غفير من المغار وخارجها. كما شارك في الاحتفال رئيس البلديّة، المحامي فريد غانم، ونائباه شعلان عرايدي ود. جريس عرطول، إضافة إلى راعيي الطائفة المسيحيّة، الأب فوزي خوري والأب منير مزّاوي، فيما ساهمت البلديّة وموظّفوها بقسط في تنظيم وتمويل فعاليّات الاحتفال.

وتُليت في الاحتفال تراتيل دينيّة، قدمتها منشدات ومنشدون وعازفون يندرجون في أطر الكنيسة، وألعاب "ليزر" وعرض مفرقعات، أدخلت الفرحة والمسرّة في قلوب الحضور، خصوصًا أنّها واكبت إضاءة الشّجرة وإنارة فضاء باحة الكنيسة بالأنوار الجميلة.

هذا، وألقيت كلمات بالمناسبة، شملت تقديم التهاني والتأكيد على الأجواء الوحدوية والتسامحية في المغار.