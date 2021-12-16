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إضرام النار في منازل على خلفية الشجار بين عائلتين في إبطن

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 08:07

إضرام النار في منازل على خلفية الشجار بين عائلتين في إبطن
منظر عام في إبطن (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أضرم مجهولون عدة منازل في إبطن، الليلة الماضية، على خلفية الشجار المتواصل بين عائلتين في القرية وجريمة قتل الشاب أحمد عمرية في مدينة حيفا، قبل أيام.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ، إذ قامت بإخماد الحرائق، والتي أسفرت عن بعض الأضرار والخسائر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتواصلت أعمال العنف في إبطن، أمس، على خلفية الشجار واعتداءات متبادلة بين العائلتين، وسط وجود قوات من الشرطة.

ووفقا للشرطة، فإن قواتها تعمل على فرض النظام وإعادة الهدوء في القرية. واعتقلت الشرطة مشتبهين على خلفية المشاركة في الشجار والاعتداءات المتبادلة بين العائلين، في الأيام الأخيرة.

يذكر أن الشاب أحمد عمرية (25 عاما) من قرية إبطن قُتل في جريمة إطلاق نار خلال عمله على شاحنة لنقل السيارات بالقرب من مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) بمدينة حيفا، يوم الأحد الماضي، وهو ابن شقيق المرحوم سمير عمرية الذي قُتل في جريمة إطلاق نار، يوم 17 تموز/ يوليو 2020.

بودكاست عرب 48

#إبطن
#العنف والجريمة
#شجارات
#جرائم القتل
#أحمد عمرية

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