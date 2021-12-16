حريق في منزل مأهول بالشبلي

شب حريق هائل داخل منزل مأهول في قرية الشبلي، صباح اليوم الخميس.

وتسبب الحريق بأضرار جسيمة وخسائر فادحة، إذ التهمت ألسنة النار المحتويات والأغراض الموجودة بالمنزل.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا عن الحريق داخل المنزل في قرية الشبلي، صباح اليوم، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى المكان بإخماد الحريق الذي شبّ داخل المنزل، ولدى وصول الطواقم تبين أن النيران شبت في الطابق الثاني من المنزل المكون من طابقين، وجرى إخماد ألسنة النار والتأكد من عدم وجود عالقين. ولم يبلغ عن إصابات فيما تسبب الحريق بأضرار مادية جسيمة وخسائر فادحة بالمنزل.

تحذيرات وتعليمات

يرتفع عدد الحرائق داخل المنازل، في موسم الشتاء، في أعقاب زيادة استخدام وسائل التدفئة والضغط على نُظم الكهرباء.

وهذه توجيهات عامة للوقاية من النار:

• أبعدوا أجهزة الغاز والكهرباء والمدافئ عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والملابس وألعاب الأطفال وأغطية الأسرة.

• عند استعمال أجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز أو مواقد الحطب، يجب ترك نافذة أو فتحة لتهوئة البيت.

• إن كان أحد أفراد العائلة مدخنًا، يجب الحرص على إطفاء السيجارة بشكل تامّ قبل النوم.

• يجب ترك فتحة التهوئة في سقف غرفة الدرج مفتوحة، لإخراج الدخان عند نشوب حريق.

• أبقوا السلالم ومداخل المبنى خالية من الأغراض والأثاث والخردة وذلك من أجل السماح بالهروب السريع عند نشوب حريق وفتح طريق لوصول طواقم الإطفاء.

• عند انقطاع التيار الكهربائي يوصى باستخدام مصباح الطوارئ مع بطارية أو وسيلة إضاءة أخرى، والامتناع قدر الإمكان عن إشعال شموع داخل البيت.

• ينصح بتركيب كاشف دخّان في كل غرفة نوم وعند مداخل غرف النوم.